Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Haziran 2020 Milli Piyango sonuçları
29 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı ve talihli numaralar belli oldu. 29 Haziran 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi Ankara ve İstanbul illerine çıktı. Büyük ikramiye 3 milyon sahibini buldu. İşte, 29 Haziran 2020 Milli Piyango sonuçları, MPİ sıralı tam liste...
Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 29 Haziran Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında gerçekleştirildi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişi Pazartesi günü yapıldı. 29 Haziran Milli Piyango talihlileri İstanbul ve Ankara'dan çıktı ve 3 milyon kazananı oldular.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA
29 Haziran Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, MPİ'nin adresinden sorgulama yapabilecekler. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29-06-2020 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü, sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girdikten sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca "Tüm Liste" butonu ile 29 Haziran Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.
Biletinizi sorgulamak için tıklayınız...
29 HAZİRAN MPİ SIRALI TAM LİSTE
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
329593
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
588654
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
017175 045249 065618 077883 115491 171156
173896 186924 197608 329302 380540 392668
394010 406324 427919 479368 524087 536567
553258 561361
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
006026 007958 028934 048263 048518 071952
079843 099661 103321 107900 116212 140867
168851 204872 225648 226539 230973 232430
241946 248918 286524 318064 319754 319850
326060 326788 328401 339083 345917 357449
360783 371302 373529 383527 399184 401788
427763 435304 443166 496855 527206 527988
533136 534161 540593 551583 552412 554558
574569 587245
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
04114 09002 13652 17592 17834 20631
22724 25928 29652 30868 30925 38100
39117 44519 46203 46973 47862 48094
52593 55958 57578 58230 60562 62723
64219 65164 79376 81399 85755 86295
86816 89367 89525 89548 90996 92852
94096 94302 95957 96469
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0110 0689 1553 1556 1676 2605
3331 3596 3745 4187 4320 4456
4777 5053 5339 5431 5961 6390
6553 6596 6811 6902 7659 7782
7870 8075 8112 8389 8755 9802
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
028 100 101 169 219 273
279 313 368 406 465 491
511 521 611 668 847 852
901 920
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
08 20 23 30 54 64
74
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
0 6
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
029593 129593 229593 309593 319593 320593
321593 322593 323593 324593 325593 326593
327593 328593 329093 329193 329293 329393
329493 329503 329513 329523 329533 329543
329553 329563 329573 329583 329590 329591
329592 329594 329595 329596 329597 329598
329599 329693 329793 329893 329993 339593
349593 359593 369593 379593 389593 399593
429593 529593