Milli Piyango bilet sorgulama: 20 Ekim 2020 Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 29 Eylül Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında düzenlendi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...

20 EKİM MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

29 Eylül Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresinde yer alan ''Sorgula'' kısmına biletin seri numarasını girerek kazandıkları ikramiyeyi öğrenebilecekler. 20 Ekim milli piyango sonuçları 6,16,30,36,46,58

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

NASIL OYNANIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir. Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz: Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.