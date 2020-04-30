Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi, Avrupa'da yakın gelecekte damga vurması beklenen beş savunmacı listesine Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı da dahil etti.
30.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:31
İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca, Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen beş merkez savunma oyuncusunu seçti.
Oyuncu seçimlerinde istatistiklerden faydalanan Marca, milli futbolcu Ozan Kabak'ı da listesine ekledi.
Listede Ozan Kabak'ın yanı sıra RB Leipzig'in 21 yaşındaki yıldız savunmacısı Dayot Upamecano, Real Sociedad'dan 23 yaşındaki stoper Robin Le Normand, Lille forması giyen 22 yaşındaki Gabriel Magalhaes ve Villarreal'den 23 yaşındaki Pau Torres'e de yer verildi.