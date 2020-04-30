Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi

İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi, Avrupa'da yakın gelecekte damga vurması beklenen beş savunmacı listesine Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı da dahil etti.