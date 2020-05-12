Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar

Yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak 14 yaş ve altı çocuklara seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin. Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Bol bol yürüsünler, konuşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar" ifadelerini kullandı.

12.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:21

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar, yarın istisnai olarak 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 4 saat dışarı çıkabilecek.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın sokağa çıkma istisnası tanınan çocuklara seslenerek "Bol bol yürüsünler, konuşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli" uyarısında bulundu.

"ÇOCUKLAR, ARKADAŞLARI YERİNE AĞAÇLARA SARILSINLAR"

Selçuk, Twitter hesabından, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı çocukların yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkışına izin verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Çocukların yarın dört saat boyunca dışarıda olabileceklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şu aşamada dışarıya çıkabiliyor olmak, arkadaşlarla buluşup oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istediğini alalım anlamına gelmesin. Aile büyüklerimizi ziyarete gidelim, özledik, görüşelim anlamına gelmesin. Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin. Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine doğadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli."