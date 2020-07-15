Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi gerçekleştirildi. Darbe girişimi sürecinde yaşananlar, "15 Temmuz" temasıyla Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarına yansıtıldı.

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılına özel ışık gösterisi hazırladı. Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde gerçekleştirilen gösteri, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı.

200 İHA İLE IŞIK GÖSTERİSİ YAPILDI

Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile yapılan ışık gösterisinin ilk bölümünde, darbe girişimini haber alan halkın bir araya gelişi ve hep birlikte bir yıldız oluşturmaları sembolize edildi. İstiklal Marşı'nın "O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak" dizelerine gönderme yapılan gösteride, halkın yıldızı koruma altına aldığı görüldü.

VATANDAŞLAR O ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Ardından gösteride milletin zaferi, Türkiye haritası, dalgalanan Türk bayrağı ve 15 Temmuz logosu gökyüzünde yerini aldı. Vatandaşlar ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydederek, bu anları ölümsüzleştirdi.

Gösterimde, 15 Temmuz'da yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile "Milletin Zaferi", "Demokrasi Nöbeti Bitmeyecek", "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan" yazısı ve Türk bayrağı da yer aldı.

Etkinlik, bazı medya kuruluşları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. 15 Temmuz temalı ışık gösterisi, İstanbul'un birçok ilçesinden görüldü.