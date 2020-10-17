Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, Inter'e konuk oldu. Kırmızı siyahlılar, ezeli rakibini 2-1 yendi.

Milan'nın golleri 13. ve 16. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. Lacivert siyahlılarda ise Romelu Lukaku'nun 29. dakikada golü puan için yeterli olmadı. Kırmızı siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

MILAN DOLUDİZGİN

Bu sonuçla ligde 4'te 4 yapan deplasman ekibi puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini alan Inter ise 7 puanda kaldı.