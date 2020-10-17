Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 4. haftası Milano Derbisi'ne sahne oldu. Hakan Çalhasnoğlu'nun formasını giydiği Milan Zlatan Ibrahimovic'in attığı gollerle Inter'i 2-1 mağlup etti ve ligde 4'te 4 yaptı.