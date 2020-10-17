Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti

17.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:02
Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 4. haftası Milano Derbisi'ne sahne oldu. Hakan Çalhasnoğlu'nun formasını giydiği Milan Zlatan Ibrahimovic'in attığı gollerle Inter'i 2-1 mağlup etti ve ligde 4'te 4 yaptı.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, Inter'e konuk oldu. Kırmızı siyahlılar, ezeli rakibini 2-1 yendi.

Milan'nın golleri 13. ve 16. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. Lacivert siyahlılarda ise Romelu Lukaku'nun 29. dakikada golü puan için yeterli olmadı. Kırmızı siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

MILAN DOLUDİZGİN

Bu sonuçla ligde 4'te 4 yapan deplasman ekibi puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini alan Inter ise 7 puanda kaldı.

İlgili Haberler

Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti
Rangers, derbide Celtic'i 2-0 mağlup etti
Paris Saint Germain, Nimes'i 4-0 mağlup etti
Paris Saint Germain, Nimes'i 4-0 mağlup etti
Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin'i 92-73 mağlup etti
Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin'i 92-73 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cansu Dere Çolpan İlhan Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Sergen Yalçın Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 21:01:49. #1.15#
title