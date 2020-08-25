Mikonos tatilinde kavgaya karışan Harry Maguire'a hapis cezası verildi

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası tutuksuz yargılanan ünlü futbolcu Harry Maguire, fiziksel saldırı, polise direnme ve rüşvet teklif etme iddialarından suçlandı.

Manchester United'ın kaptanına 21 ay 10 gün hapis cezası verildi. Ancak verilen bu ceza, Maguire'ın ilk kez suç işlemesi nedeniyle ertelendi ve 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye dönmesine onay çıktı.

ADA SAKİNLERİ POLİS ÇAĞIRMIŞTI

Tartışma sırasında barın önünde minibüste oturanların çok fazla gürültü çıkarması üzerine ada sakinleri polisi çağırmıştı. Maguire'ın da çok saldırgan davrandığı, hatta polise vurduğu ve küfrettiği iddia edildi.

MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI

Maguire, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ve Danimarka ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın aday kadrosuna da çağrılmıştı. Gelişmelerin ardından İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, oyuncuyu disiplinsiz davranışı nedeniyle kadrodan çıkardı.