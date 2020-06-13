Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde sahne aldı. Konserde Mihriban türküsünü okuyan Akalın'ın performansı Twitter'da gündem oldu. Gelen tepkilerin ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Akalın, 3 aranın ardından ilk kez konser verdiği için performansının iyi olmadığını kabul etti.

"ALİŞAN DETONE OLDUĞU YERLERİ DÜZELTTİRDİ"

Açık sözlülüğüyle tanınan Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak hakkındaki eleştirilere cevap verdi. Akalın, canlı yayında şunları söyledi:

"Twitter'da TT olduğumun farkında bile değilim. Ne yazdılarsa eyvallah. Herkesin her anı birbirini tutmaz benim için çok başarılı bir konser değildi. Ben mükemmelin demiyorum ki. 3 aydır mal gibi malak gibi yatıyorum. İlk konserde kendimi izleyemiyorum. 'Konser çok güzeldi' diyenlere yok lan neresi güzel dedim. Alişan gitti detone olduğu yerleri düzelttirdi. Ben eve geldim direkt."

"BİR TEK MİHRİBAN DEĞİL DİĞER ŞARKILARDA DA İYİ DEĞİLDİM"

"O şarkıyı normalde mükemmel söylüyorum ama o gün boğazın tüm soğuğunu yedim. Ben kendimi bildiğim için takılmam böyle şeylere. Ben şarkıyı iki kere okudum ilkinde tüm sözleri olmadığı için okuyamamıştım. Olağanüstü bir performans değildi. Ben eve gelip izlediğimde evde tek gitarla yaptığım performans daha iyiydi dedim. Hiç günümde değildim. 3 aydan sonra ilk sesim no. Bir tek Mihriban'da değil diğer şarkılarda da iyi değildim."

"CANER'İN ARKASINDAN AĞLAMAKTAN İÇİMİZ ŞİŞTİ"

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldığı için zor günler geçirdiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Her gün bir dert her gün bir dert. Caner bana mesaj atan bize gelmek isteyen biriydi. Hande Yener'le ağlamaktan içimiz şişti. Evine, mezarlığına gidecektik ama 'ailesi kapıdan kovarlar' falan dediler ondan gidemedim. Aylardır konuşamadığım bir kız vardı hemen onu aradım falan çok zor günler geçirdim. O günde çok kötüydüm."