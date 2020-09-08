Midyat son dakika haberleri: Midyat'ta ne oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

Midyat-Dargeçit kara yolunda meydana gelen kazada, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyon bir traktör ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Midyat'taki trafik kazasında kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralandı?

MİDYAT'TA NE OLDU?

Midyat-Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 K 3858 plakalı kamyon, Dargeçit istikametinden Midyat istikametine ilerlerken, Midyat istikametinden Dargeçit istikametine doğru hareket halinde olan 34 BOH 39 plakalı otomobil ve 27 BDV 29 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada kamyon şarampole yuvarlanırken traktör de otomobili önüne aldı. Otomobil ikiye bölünürken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yol güvenliği alarak trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağlarken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kazada Nimetullah Yıldız ve 6 yaşındaki oğlu, Hakan Özkahraman, Özgür Yıldız, Bilal Seyitoğlu ile Dilovan Seyitoğlu'nun Midyat ilçesinde halı saha maçının ardından Bardakçı köyündeki evlerine dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi.