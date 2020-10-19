Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği semt derbisi 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmada Kasımpaşa'nın Arnavut futbolcusu Loret Sadiku ilk 11'de sahaya çıkmazken, maça 79. dakikada dahil olmuştu.

Bu duruma Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg ise sert bir şekilde tepki gösterdi. Michaela Osberg, Instagram hesabından sert bir paylaşımda bulunurken Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ı eleştirdi.

"KOÇ, EŞİMİ KÜÇÜMSÜYOR"

Osberg, sosyal medyada da geniş yankı uyandıran paylaşımında şu sözleri kullandı; "İyi şanslar Kasımpaşa! Ama yine de sinirliyim çünkü kocam ilk 11'de değil. Loret, Türkiye'de 7 yıl oynadı ve her zaman başladı. Bu koç eşimi küçümsüyor. Ama umarım bugün Kasımpaşa kazanır! 3 puan önemli. Haydi!

O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI

Michaela Osberg, geçtiğimiz yıllarda TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye programında yarışmıştı.

5 MAÇIN 4'ÜNDE OYNADI

Loret Sadiku, bu sezon Kasımpaşa'nın oynadığı 5 maçın 4'ünde forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, sadece ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında oynamamıştı. Arnavut futbolcu, Rizespor ve Hatayspor maçlarına ise ilk 11'de başlamıştı. Sadiku, Galatasaray ve Karagümrük maçlarında ise oyuna sonradan girdi.