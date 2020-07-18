Michael Essien, Ermenilerin Azerbaycan'a saldırısı hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalar sürerken, ünlü futbolcu Michael Essien'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Dünaynın önde gelen takımlarında forma giyen Michael Essien, Azerbaycan'daki şehitleri unutmadı ve hesabından"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

SINIRDA GERGİNLİK TIRMANIYOR

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

ŞEHİT HABERLERİ GELİYOR

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.