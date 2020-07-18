Michael Essien, Ermenilerin Azerbaycan'a saldırısı hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
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Michael Essien, Ermenilerin Azerbaycan'a saldırısı hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları tepki çekmeye devame diyor. Ünlü futbolcu Michael Essien, sosyal medya üzerinden Azerbaycan'a destek paylaşımı yaptı ve binlerce beğeni aldı. Essien hesabından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde bir paylaşıma imza attı.

Michael Essien, Ermenilerin Azerbaycan'a saldırısı hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
18.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:46

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalar sürerken, ünlü futbolcu Michael Essien'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Dünaynın önde gelen takımlarında forma giyen Michael Essien, Azerbaycan'daki şehitleri unutmadı ve hesabından"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti

SINIRDA GERGİNLİK TIRMANIYOR

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

ŞEHİT HABERLERİ GELİYOR

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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