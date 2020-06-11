MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Önceki gün TBMM'deki oturumda CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto amacıyla yavaş oy kullanma eylemi yaptı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi beklettikleri gerekçesiyle bu duruma tepki gösteren MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ile CHP'li Özgür Özel arasındaki tartışma, bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın yankıları sürerken MHP'li Kılavuz'un Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü de ortaya çıktı.

"ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDUK"

Olayın ardından açıklamada bulunan Özel, "Tabii o arkadan saldırı fevkalade üzücüdür. Muhatabı olduğum için üzüntülüyüm. Bir milletvekilinin bir başka birine bırakın arkadan saldırması, şiddeti çağrıştırması utanç vericidir. Şans eseri yara almadan kurtulduk" ifadelerini kullanmıştı.

ULAŞ KARASU ENGELLEDİ

Özgür Özel ayrıca, bir milletvekili arkadaşının da MHP'li Kılavuz'a müdahale ederek kendisini engellediğini söylemişti. Olcay Kılavuz'u engelleyen kişinin CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu olduğu ortaya çıktı.