MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi

Alanya Belediyesi, çok bilinen bir Sovyet şarkısını belediye aracı üzerinden megafonla tüm ilçeye duyurdu. Söz konusu olaya Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha tepki gösterdi.

Belediye'ye ait araçtan dünyaca ünlü Sovyet şarkılarından biri olan "Katyuşa" çalındı. Şarkı, üzerinde Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de olduğu aracın üzerinden megafonla tüm ilçeye çalınırken, Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha duruma tepki gösterdi.

"UKRAYNALI TURİST İSTEMİYOR MUSUNUZ?"

Sybiha sosyal medyadan şarkının çalındığı videoyu paylaşarak, "Alanya'daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya'da Ukranyalı turist artık istenmiyor mu?" diye yazdı.

KATYUŞA'NIN GEÇMİŞİ

Tüm dünyada en çok bilinen Sovyet şarkılarından biri de Katyuşa. 1938 yılında Matvey Blanter tarafından bestelenen ve Mikhail Isakovsky'in sözlerini yazdığı bu şarkı, Katyuşa adlı bir kadını anlatır. 2. Dünya Savaşı'yla birlikte Nazilerin saldırısına göğüs geren cephedeki askerler arasında son derece popüler bir şarkıya dönüşen Katyuşa, Kızıl Ordu tarafından kullanılan BM-8, BM-13 ve BM-31 roket sistemlerinin gayriresmî adı olmuştur.

UKRAYNA-NAZİ İLİŞKİLERİ

Ukrayna yönetimi Nazi destekleri ile biliniyor. Ülkede daha önce de Ukraynalı Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın doğum günü için etkinlik düzenlenmiş, Bandera'nın doğum günü Ukrayna yönetimi tarafından resmi tatil ilan edilmişti. Kiev'de bu yıl düzenlenen doğum gününde resmi bayram yürüyüşü yapılmıştı.