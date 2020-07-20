MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'ye yönelik sözleri nedeniyle partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Enginyurt, ilk açıklamasında sert sözler söyledikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanında olduğunu ifade etti. Daha sonra ise sert sözler söylediği tweetini sildi.

ENGİNYURT'UN İLK AÇIKLAMASI

Enginyurt, ihraç isteminin ardından Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada sert sözler kullanarak şunları söylemişti: "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP vazgeçilmez sevdamdır." Ordulu vekil daha sonra bu paylaşımını sildi.

İKİNCİ AÇIKLAMADA SÖZLERİ YUMUŞADI

Daha sonra bir tweet daha atan Cemal Enginyurt bu defa şunları yazdı: "Ben Cemal Enginyurt olarak her hal ve şartta, bu zor zamanda hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında duracağım. Üreticinin sesini haykırmak sert tepki değil uyarıdır. Ben 41 yıldır MHP mensubuyum, Ülkücü olmaktan gurur duyuyorum. Dik durmaya devam..."