MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
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MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'ye yönelik sözleri nedeniyle MHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Cemal Enginyurt önce "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir" dediği tweetini silip "Hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında duracağım" açıklaması yaptı.

20.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:59

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti'ye yönelik sözleri nedeniyle partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Enginyurt, ilk açıklamasında sert sözler söyledikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanında olduğunu ifade etti. Daha sonra ise sert sözler söylediği tweetini sildi.

ENGİNYURT'UN İLK AÇIKLAMASI

Enginyurt, ihraç isteminin ardından Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada sert sözler kullanarak şunları söylemişti: "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP vazgeçilmez sevdamdır." Ordulu vekil daha sonra bu paylaşımını sildi.

MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım

İKİNCİ AÇIKLAMADA SÖZLERİ YUMUŞADI

Daha sonra bir tweet daha atan Cemal Enginyurt bu defa şunları yazdı: "Ben Cemal Enginyurt olarak her hal ve şartta, bu zor zamanda hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında duracağım. Üreticinin sesini haykırmak sert tepki değil uyarıdır. Ben 41 yıldır MHP mensubuyum, Ülkücü olmaktan gurur duyuyorum. Dik durmaya devam..."

MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım

NE OLMUŞTU?

MHP'li Enginyurt basına yansıyan açıklamalarında, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri nedeniyle de bugün partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım

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