MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'ye yönelik sözleri nedeniyle MHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Cemal Enginyurt önce "Fındık üreticisinin hakkını savunmak vatanı savunmak gibidir" dediği tweetini silip "Hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hem liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında duracağım" açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

MHP'li Enginyurt basına yansıyan açıklamalarında, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri nedeniyle de bugün partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.