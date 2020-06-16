MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 28. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Bir önceki haftada Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç verilmemesi dikkat çekti.
16.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:07
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 28. haftanan oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Bir önceki haftada oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta görev verilmedi.
İŞTE 28. HAFTANIN HAKEMLERİ:
Ankaragücü-Başakşehir: Hüseyin Göçek
Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy
Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
Konyaspor-Sivasspor: Halil Umut Meler
Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arıboğan