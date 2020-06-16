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MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 28. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Bir önceki haftada Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya maç verilmemesi dikkat çekti.

16.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:19

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 28. haftanan oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Bir önceki haftada oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta görev verilmedi.

İŞTE 28. HAFTANIN HAKEMLERİ:

Ankaragücü-Başakşehir: Hüseyin Göçek
Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy
Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
Konyaspor-Sivasspor: Halil Umut Meler
Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arıboğan

MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Haber Yorumları (4)
ZAIF HAKEM: bu hakem genel olarak zayıf bir hakem. süper lig seviyesinde değil. kapasiitesi yok. alt liglerde kalmalı
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XXL: Neden versinler ki tek görev verdiler onu da başarı ile yaptı adam. Bacakları küçükken ayıracaksın mantığı ilk haftada tüm bacakları ayırıp işi bitirdiler. Bunlar virüsten daha tehlikeli spor camiası için ama ne yapacaksın.
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UMUT ARAS: Şaşırdık mı. . ??? tabiki hayır
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500
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Spor Manşet

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