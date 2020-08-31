MFÖ'yü kızdıran iddia!

Geceyi organize eden Kerki Solfej, konserin "operasyonel sebeplerden dolayı ertelendiğini" duyurdu. Sosyal medyada ise hiç bilet satılamadığı için konserin iptal edildiği iddiası ortaya atıldı.

"Sıfır bilet" dedikodusu üçlüyü kızdırdı. İddiaya göre 1500 kişilik alan için ilk etapta 900 bilet satıldı. Konser gününe kadar tüm biletlerin satılmasını bekleyen grup üyeleri, anlaştıkları ücret zamanında yatmadığı için sahneye çıkmama kararı aldı.

MFÖ şu açıklamayı yaptı: "Konser, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. İptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

70 bin lira istediler

Kerki Solfej, grupla aralarında yaşanan anlaşmazlık hakkında şu açıklamayı yaptı: "Konser için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin liradır. Bu rakam grup üyeleri ve menajerleriyle paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin lira talep etmesi neticesinde, alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır."