Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Almanya'da Türklerin mezarlıkta mangal yaptığı iddia edilen görüntünün hedef gösterme amaçlı ortaya atıldığı öğrenildi. Söz konusu fotoğrafın Sırbistan'da çekildiği tespit edildi.
02.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:36
Almanya'da Türklerin mezarlıkta mangal yaptığına dair ortaya çıkan bir görüntü kara propaganda malzemesi yapıldı.
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TÜRK VATANDAŞLARINI HEDEF GÖSTERDİLER
Türklerin hedef gösterildiği fotoğrafın ise gerçek olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafın Sırbistan'da çekildiği tespit edildi. Sosyal medyada geçen yıl nisan ayının sonlarında çıkan "Mezarlıkta mangal yapan aile" fotoğrafının, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef göstermek için kullanıldığı belirtildi.
FOTOĞRAF KARESİ SIRBİSTAN'DA ÇEKİLMİŞ
Almanya'da mezarlıkta ızgara yapan Türk aileye 119 bin euro ceza kesildiği ileri sürülürken, iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Söz konusu fotoğrafın kaynağının da Sırbistan olduğu ortaya çıktı.