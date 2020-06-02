Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler

Almanya'da Türklerin mezarlıkta mangal yaptığına dair ortaya çıkan bir görüntü kara propaganda malzemesi yapıldı.

TÜRK VATANDAŞLARINI HEDEF GÖSTERDİLER

Türklerin hedef gösterildiği fotoğrafın ise gerçek olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafın Sırbistan'da çekildiği tespit edildi. Sosyal medyada geçen yıl nisan ayının sonlarında çıkan "Mezarlıkta mangal yapan aile" fotoğrafının, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef göstermek için kullanıldığı belirtildi.

FOTOĞRAF KARESİ SIRBİSTAN'DA ÇEKİLMİŞ

Almanya'da mezarlıkta ızgara yapan Türk aileye 119 bin euro ceza kesildiği ileri sürülürken, iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Söz konusu fotoğrafın kaynağının da Sırbistan olduğu ortaya çıktı.