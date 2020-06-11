Mezarcı filmi konusu nedir? Mezarcı oyuncuları ve Mezarcı özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Mezarcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mezarcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Mezarcı konusu nedir, Mezarcı oyuncuları kimler ve Mezarcı özeti gibi konuları inceliyoruz.

MEZARCI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Talip Karamahmutoğlu

Oyuncular: Emre Altuğ, Nilay Erdönmez, Orhan Aydın II, Turan Özdemir, Sadık Gürbüz

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2016

Vizyon Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma

Senaryo: Talip Karamahmutoğlu

MEZARCI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Almanya'da mezarcılık konusunda ustalaşan Ejder, babası ölünce memleketine döner. Köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanları, Ejder'in mezarcılık konusundaki birikimlerine yeni ufuklar açar. Milyon dolarlık evlerde oturan bu insanları, öldükten sonra köy mezarlığına defnetmek fikrine karşı çıkan Ejder, her varlıklı insana ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında sonsuz bir yaşam vaat eder.