Maskesiz metroya bindirilmeyen kadın, güvenlik görevlisine ağır hakaretler savurdu

İstanbul'da açık ve kapalı alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale gelmesiyle denetimler sıkılaştı. Haliç Metro İstasyonu'nda metroya maskesiz binmek isteyen kadın ise turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı. İstasyonda bulunan güvenlik görevlisine hakaretler yağdıran kadın, daha sonra yanındaki bir kişiyle beraber uzaklaştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE KADININ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağa rağmen dün Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi. Duraktaki güvenlik görevlisi maskesiz kadının turnikelerden geçişine izin vermedi. Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

"POLİS KİM" DİYE BAĞIRDI

Metroya maskesiz binmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi. Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Sinirlerine hakim olamayan kadın "Polis kim" diyerek bağırdı. Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.