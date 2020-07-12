Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı

İstanbul'daki bir metroda 24 yaşındaki kadın yolcu, bir başka yolcunun elle tacizine uğradığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Kadının tepkisi sonrasında metroda kısa süreli bir kaos yaşandı.

Tacizci olduğu iddia edilen şahıs, tartışma esnasında hiç konuşmazken diğer yolcular taciz iddiasıyla suçlanan şahsa tepki gösterdi.

"ALLAH BELANI VERSİN SENİN"

Genç kadın, "Ben daha 24 yaşındayım. Allah belanı versin, yüzünü göreceğim senin" diyerek bağırdı.

'SOSYAL MESAFE' HATIRLATMASI

Öte yandan metrodaki bir başka yolcunun o hengamede sosyal mesafe kuralını hatırlatmaya çalışması da dikkat çekti.