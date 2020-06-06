İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metrosunda yolcular sosyal mesafeyi korumak bir yana dip dibe seyahat etti.
06.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:23
Koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında metrolara ayakta 3'te 1 kadar yolcu kuralı getirilirken İstanbul'da bu kurala uyulduğunu söylemek biraz güç.
DİP DİBE YOLCULUK
Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak VE ve hatta dip dibe yolculuk etti. Yolculuk metronun içinden kameralara yansıdı.