İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında metrolara ayakta 3'te 1 kadar yolcu kuralı getirilirken İstanbul'da bu kurala uyulduğunu söylemek biraz güç.

DİP DİBE YOLCULUK

Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak VE ve hatta dip dibe yolculuk etti. Yolculuk metronun içinden kameralara yansıdı.