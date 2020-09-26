Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde metrobüste seyahat eden bir kişi, hareket halindeki araçta bir anda bağırarak ezan okumaya başladı. Metrobüsteki yolculara aldırış etmeden bağıra bağıra ezan okuyan kişi, daha sonra yere serdiği seccade üzerinde namaz kılmaya başladı.

YOLCULAR PANİĞE KAPILDI

Yolcuların şaşkınlıkla karşıladığı olay, aynı metrobüste seyahat eden başka bir kişi tarafından kameraya kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde ise yolcuların panik halinde kaçmaya çalıştığı görülüyor.