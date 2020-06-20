Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular

Alper KORKMAZ / İSTANBUL'da dün aralıklarla etkili olan sağanakta bazı metrobüslerden bazılarının tavanından içeriye su aktı.

20.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:49

Alper KORKMAZ / İSTANBUL'da dün aralıklarla etkili olan sağanakta bazı metrobüslerden bazılarının tavanından içeriye su aktı. Metrobüs içinde akan sudan şemsiye ile korunarak yolculuk yapanlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da dün aniden bastıran sağanakta metrobüste ilginç görüntüler oluştu. Metrobüs tavanından damlayan yağmur vatandaşların üzerine aktı. Bazı yolcuların yağmur sularından korunmak içinde şemsiye açtı. Yaşanan bu anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.

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