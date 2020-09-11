Metin Akdülger kimdir? Metin Akdülger nereli, kaç yaşında? Metin Akdülger filmleri

Metin Akdüler, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Umut Vaat Eden Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Cannes Film Festivali'ne aday gösterilen Kumaş filminde yer aldı. Dilan Çiçek Deniz ile Yarına Tek Bilet adlı filmde oynadı. Metin Akdülger kaç yaşında?

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ettiği sırada okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti. 2012'de Craft Tiyatro ekibine dahil oldu.

Profesyonel tiyatro kariyeri 2012'de, Kaset oyunundaki rolüyle başlayan oyuncu, 2013'te gençlik dizisi Medcezir'de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014'te Didaskali Tiyatro'nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015'te, dönem dizisi Analar ve Anneler'de rol aldı.

İLK BAŞROLÜ MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM'DE OLDU

2016'da, Duygu Asena'nın otobiyografik romanı Kadının Adı Yok'tan uyarlanan tiyatro oyunu Kahramanlar Hep Erkek'te yer aldı. Aynı yıl televizyon yapımlarındaki ilk başrolü olarak dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ikinci sezonunda IV. Murad'ı canlandırdı. Dizinin bitmesinin ardından tiyatroya dönen Akdülger, 2017'de tek kişilik oyun Baldan Karanlık'ta performans sergiledi. Oyundaki performansıyla 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Umut Vaat Eden Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl, Kırık Kalpler Bankası filminde yer aldı. 2018 Cannes Film Festivali'nde de gösterilen En Sevdiğim Kumaş filminde oynadı. 2018'de Şahsiyet ve 2019'da Atiye adlı internet dizilerinde yer aldı. Çeşitli kısa filmlerde oynayan Akdülger, bazı kısa film yarışmalarında ise jürilik yaptı. 2019'un sonunda Burak Yeşildurak'la Journers adlı bir grup kurarak müzik yapmaya başladı.

GRUBUYLA ŞARKILAR SESLENDİRİYOR

Akdülger, resim yapmayı seviyor. Lise yıllarında müzik grubu olduğunu ve bas gitar çaldığını da dile getirmiştir. Üniversitede Amerikan futbolu oynadığını anlatır. Oyunculuk yanında yazarlıkla da ilgilendiğini belirten Akdülger, Aralık 2019'da lisedeki grup arkadaşı Burak Yeşildurak'la kurduğu Journers grubuna ait "Döngüm" adlı bir şarkı çıkardı, 25 Nisan 2020'de şarkının animasyon klibi YouTube'ta yayımlandı. Grup 9 Mart 2020'de "Bırak Aksın" şarkısını çıkardı, 14 Mayıs'ta animasyon klibi yayımlandı. 30 Nisan 2020'de grubun "Aşk Canavarı" ve "İstiyorum Elbet" şarkıları yayımlandı.

2018 KısaKes Film Festivali'nde Ünivizyon bölümünde jüri üyeleri arasında yer aldı. 2019'da 18. İf İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nde Türkiye'den Kısalar seçkisinin küratörlüğünü yaptı. Aynı yıl 20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde ulusal kurmaca kategorisinde jürilik yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi ve Bensiz'in hazırlık sürecinde birlikte çalıştığı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından düzenlenen 1. Umursuyorum Kısa Animasyon Film yarışmasında jüri olarak yer aldı. 2020'de derneğin çıkardığı Abdussamed Delen'in yazdığı Ahşap Kulübe kitabını seslendirdi.

FİLMLERİ

2013 The Mask

2014 Bensiz

2015 Farewellcome

2016 Yok, Sağ Ol

2016 Tereddüt

2017 Kırık Kalpler Bankası

2019 En Sevdiğim Kumaş

2019 The Ruse

2020 Yarına Tek Bilet