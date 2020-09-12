Meteoroloji'den Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı

Ankara ve Eskişehir'de etkili olan toz fırtınasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale için de uyarıda bulundu. Meteoroloji, Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.