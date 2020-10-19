Meteoroloji, yarın için 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Kırklareli, Çanakkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yarın sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 57 ile yapılan yağış uyarısında vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
MARMARA'DA 9 İL UYARILDI
Marmara'da; İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir için uyarı yapıldı. Edirne ve Tekirdağ'ın ise parçalı bulutlu olacağı belirtildi.
EGE'DE İZMİR VE AYDIN HARİÇ TÜM İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Ege Bölgesi'nde 6 il için uyarı yaptı. Bu iller; Muğla, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa.
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ 7 İLDE GÖRÜLECEK
Akdeniz'de ise Kahramanmaraş hariç bölgenin tamamında yağış bekleniyor. Bu iller şöyle sıralandı: Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin ve Osmaniye.
İÇ ANADOLU'NUN TAMAMI YAĞIŞLI
İç Anadolu'da ise Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ın yağış alması bekleniyor.
KARADENİZ'İN TAMAMINDA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Karadeniz'de ise Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yağış bekleniyor.
DOĞU'DA İSE SADECE 4 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yarın Güneydoğu'da yağış beklenmezken Doğu Anadolu'da ise Kars, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
5 İLDEKİ YAĞIŞ DAHA KUVVETLİ OLACAK
Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice esmesi bekleniyor.