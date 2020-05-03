Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son dakika uyarısında İstanbulluları kuvvetli yağış konusunda uyardı. Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan değerlendirmelere göre metrekareye 25 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. MGM, sel ve taşkın riskine karşın kentlileri uyardı.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 Kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.