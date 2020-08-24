Mete yarar kimdir? Mete Yarar kaç yaşında? Mete Yarar'ın yazdığı kitaplar nelerdir?

Türk emekli subay, güvenlik danışmanı ve yazar olarak bilinen Mete Yarar şuanda nerede çalışıyor? Mete Yarar hakkında tüm detaylarıu haberimizde bulabilirsiniz.

METE YARAR KİMDİR?

10 Nisan 1967 yılında doğan Mete Yazar nerelidir? Mete Yazar'ın yazdığı kitaplarnelerdir?

Mete Yazar Samsun'da dünyaya gelmiştir.

1988 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaptı, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

Askerlikten ayrıldıktan sonra, ticaret yapmaya başladı. 2004'ten itibaren Ortadoğu ülkeleri ve özellikle Irak ile ticaret yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara, olası riskler hakkında danışmanlık hizmeti verdi.

Basın yayın organlarında "güvenlik uzmanı" sıfatıyla köşe yazarlığı ve yorum yapmaktadır.

2015 yılında "60 Yıllık İttifakta Son Gün" başlıklı bir romanı, 2016 yılında da "Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz" başlıklı bir inceleme kitabı yayımlandı.

TRT ve Habertürk TV için haberler çekmiş "Şahit Olun" adlı belgeselin yapımına katılıp sunuculuğunu üstlendi.

Bir oğlu olduğu ilk eşinden boşanan Yarar, 10 Temmuz 2018 tarihinde televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile evlendi.

METE YARAR'IN YAZDIĞI KİTAPLAR NELERDİR?

60 Yıllık İttifakta Son Gün

Büyük İhanet

Oyunun Sonu

Darbenin Kayıp Saatleri

Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz

Mesih Tanrıyı Kıyamete Zorlamak (Ceyhun Bozkurt ile birlikte)

METE YARAR NEREDE ÇALIŞIYOR?

İlk şirketi Irak'la ilgiliydi. Daha sonra kurduğu kendi şirketinde ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinde risk analizleri hizmeti verdi. Bölgenin güvenliği, siyasi çalkantılar, savaş riski, iç karışıklarla ilgili analizler yaptı. 2004'ten beri özellikle Irak'ta şirket kuran ve o bölgede yatırım yapan neredeyse herkese hem uluslararası hem de ulusal şirketlere danışmanlık yaptı. Mete Yarar, özel sektörde lojistik, işletme ve basın-iletişim alanlarında danışmanlık yapmaktadır.