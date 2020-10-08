  

Mesut Özil ile Arsenal'in yolları ayrılıyor

08.10.2020 19:56 | Güncelleme: 08.10.2020 20:04

Arsenal'de son olarak Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Mesut Özil'in Ada macerası sona yaklaşıyor.

Arsenal'de son olarak Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelere başlandığı kaydedildi.

ABD'YE TRANSFER OLABİLİR

ABD'de transfer penceresinin 29 Ekim tarihine kadar açık olduğu ve bu nedenle sözleşme feshinin ardından MLS'e transferin gerçekleşebileceği de belirtildi.

İngiliz ekibinde 1 yıllık kontratı kalan ve gözden tamamiyle düşen Mesut Özil'in kulübüne senelik 20 milyon euroya yakın bir maliyeti bulunuyor.

184 MAÇTA 91 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon henüz süre alamayan Mesut Özil, Premier Lig'de toplam 184 maça çıktı ve 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti

Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı

Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu

Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma