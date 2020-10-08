Mesut Özil ile Arsenal'in yolları ayrılıyor

Arsenal'de son olarak Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Mesut Özil'in Ada macerası sona yaklaşıyor.

Arsenal'de son olarak Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelere başlandığı kaydedildi.

ABD'YE TRANSFER OLABİLİR

ABD'de transfer penceresinin 29 Ekim tarihine kadar açık olduğu ve bu nedenle sözleşme feshinin ardından MLS'e transferin gerçekleşebileceği de belirtildi.

İngiliz ekibinde 1 yıllık kontratı kalan ve gözden tamamiyle düşen Mesut Özil'in kulübüne senelik 20 milyon euroya yakın bir maliyeti bulunuyor.

184 MAÇTA 91 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon henüz süre alamayan Mesut Özil, Premier Lig'de toplam 184 maça çıktı ve 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.