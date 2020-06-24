Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu

Barcelona'nın son yıllarda Avrupa futbolunu domine etmesinde kuşkusuz ki en büyük paya sahip olan futbolcu Lionel Messi.

2004-05 sezonunda A Takıma yükselen Arjantinli yıldız, Katalan ekibinin 10 İspanya Ligi şampiyonluğu, 8 İspanya Süper Kupası, 6 İspanya Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3 UEFA Süper Kupası kazanmasında büyük katkı sağladı.

10 KEZ GOL KRALI OLDU

Barcelona ile çıktığı 722 maçta 629 gol atıp 270 asist yapan Lionel Messi, kariyerinde şu ana kadar 10 kez de La Liga'da gol krallığı sevinci yaşadı.

BARCELONA AKADEMİSİNDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Kimilerine göre en iyi futbolcu olarak gösterilen Messi'nin bu seviyelere geleceği daha çocuk yaştan belliydi. Altyapı kariyerini Barcelona Akademisi olan La Masia'da geçiren yıldız futbolcu, Barça C ve Barça B takımlarında gösterdiği performans ve attığı birbirinden güzel gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.