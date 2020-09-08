Konuşmalarımızda sık sık geçen kelimelerden biri olan mesken kelimesinin anlamını gerçekten doğru olarak biliyor muyuz? Mesken ne demek? Mesken anlamı nedir? İşte TDK'ya göre mesken kelimesinin anlamı!

TDK'YA GÖRE MESKEN KELİMESİNİN ANLAMI

Mesken : Konut

isim, Arapça mesken

Konut(I):

"Bu acayip meskeninde yaz kış kalın kepeneğe sarılmış otururdu." - Memduh Şevket Esendal