5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi

Yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisiyle gen iş hayran kitlelerine ulaşan Meryem Uzerli, bir süredir hayatını Berlin'de sürdürüyor. Ekranlardan uzak kalan oyuncu, işlerini iyice ilerleterek ikinci kafesini açtı.

BELİRGİNLEŞEN KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimzi hafta ikinci kez hamile kaldığını açıklayan Uzerli, kız bebek bekliyor. Yeni kafesinin açılışından görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Uzerli'nin belirginleşen karnı dikkat çekti. Ortağı Giovanni ile yeni şubelerinin açılışı konusunda çok heyecanlı olduğunu da dile getirdi.

"BEBEĞİM KISMETSE OCAK GİBİ DÜNYAYA GELECEK"

Uzerli geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız., Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.