Meryem Tuncel kimdir! Prof.Dr. Meryem Tuncel hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Meryem Tuncel, ÇUKUROVA Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Meryem Tuncel kimdir! Meryem Tuncel hayatı ve biyografisi!

MERYEM TUNCEL KİMDİR?

KARİYER

İlk, orta ve liseyi Kadirli'de okudu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini yıldız öğrenci derecesiyle bitirdi.

Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi

Teksas Tech Üniversitesi Tıp Fakültesine Nefroloi Anabilim Dalı Başkanlığı

Endowed Chair ödülünü kazandı.

Meryem Tuncel, 14 Ağustos 2020 tarihinde Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

HAYATI

Prof. Dr. Meryem Yücel Osmaniyeli'dir. Meryem Yücel Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Meryem Tuncel, Dahiliye ve Nefroloji alanında ihtisas yapan Tıp doktoru, profesör ve aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Rektörüdür.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak adım atan Tuncel, okulunu yıldız öğrenci olarak bitirdi. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen cesaret göstererek ABD'ye giden Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı.

Ardından da ABD'nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznini aldı. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi.