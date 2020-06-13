Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar nereli ve kaç yaşında? Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı?
Mucize Doktor dizisinden ayrılarak gündeme gelen Merve Dizdar sevenleri tarafından sevgiyle takip ediliyor.Merve Dizdar kaç yaşında? Merve Dizdar nereli? Tüm merak edilenleri sizler için haberimizde derledik..
MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
MERVE DİZDAR'IN ROL ALDIĞI OYUNLAR
Sezon - Oyun
2010 Çok Yaşa Dünya
2010 - 2011 Bir Tutam Hayat
2011 - 2012 Titus Andronicus
2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar
2013 Bir İnfazın Portresi
2013 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Müzikal)
2014 Kuşlar
2017 Yutmak
MERVE DİZDAR'IN FİLMOGRAFİSİ
YılDiziRolKanal
2020 Mucize Doktor Damla Fox
2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D
2017 7Yüz(Büyük Günahlar)Nihal BluTV
2015 Kertenlele İrem Atv
2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu
2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D
2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV
2013 Doksanlar Selin Atv
2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1
2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu
2012 Kavak Yelleri Saliha
MERVE DİZDAR'IN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ
2020 Eltilerin Savaşı Gizem
2019 Bir Aşk İki Hayat
2016 Yok Artık 2
2013 Mandıra Filozofu
2011 Bir Ses Böler Geceyi
MERVE DİZDAR'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
XVII. Direklerarası Seyirci Ödülleri "Küçük Salon Kadın Oyuncu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017[2]
21. Afife Tiyatro Ödülleri - "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017[3]