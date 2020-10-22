Merve Aslan kimdir? Merve Aslan olayı nedir? Merve Aslan neden öldü?

Diyarbakır'da korkunç bir cinayet yaşandı. Genç kadınının yakın akrabası tarafından vurulduğu olayın detaylarını sizler için derledik.

MERVE ASLAN KİMDİR?

24 yaşındaki Merve Aslan, bir kaç gün önce sürekli tehditler aldığı eski erkek arkadaşı için uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Bundan kısa süre sonra eski erkek arkadaşı, Aslan'ın ailesini arayarak bir şeyler dediği fakat neler dediği ortaya henüz çıkmamıştır. Bu olaydan sonra ailesi, Aslan ile iletişimi kesmiştir.

MERVE ASLAN OLAYI NEDİR?

Merve Aslan, eski erkek arkadaşı için çıkarttırdığı koruma kararından bir kaç gün sonra erkek kardeşi tarafından öldürüldü. Diyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın ifadesi de ortaya çıktı. Aslan, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söyledi.

Öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi.

Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

MERVE ASLAN NEDEN ÖLDÜ? MUSTAFA ASLAN'IN İFADESİ NEDİR?

Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı. Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.