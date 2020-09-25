Mert Öcal'dan hayranlarına müjde

Mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, "Birçok proje ile ekranlara geri döneceğim. Şuan ortağı olduğum 'Saor' adlı fıstık ezmesinin ticareti ile ilgileniyorum. O yüzden sık sık fabrikaya Sakarya'ya gidip geliyorum. Öte yandan hem spor hem de kickbox yapmaya başladım. Projeleri de değerlendiriyorum. İnşallah yakında tekrar ekranlarda görüşeceğiz " diye konuştu.

'ŞARKI YAPMAYACAĞIM'

Ayrıca Survivor'da yakın arkadaşı olan Cemal Can'ın albüm çıkaracağı hatırlatılınca Öcal, "Projeler var ama şarkı yapmayacağım. Ben şarkı yaparsam haksız rekabet olur" dedi.





