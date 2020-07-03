Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor

Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, bu sezon gösterdiği performans ile transferin gözde ismi oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına giren başarılı futbolcu iki ezeli rakibi deyim yerindeyse birbirine düşürdü.

Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Mert Hakan ile sarı lacivertliler anlaşma sağladı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuya 10 milyon TL imza parasının yanı sıra yıllık 12 milyon TL de maaş önerdi. Bu teklifi cazip bulan ve kabul eden Mert Hakan ile henüz imza atılmadı. Şartlarda anlaşan tarafların, sezon sonu sözleşme imzalaması bekleniyor.

32 MAÇTA 14 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, çıktığı 32 maçta 10 gol atıp 4 asist yaptı.