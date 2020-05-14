Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valisi Ali İhsan Su, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla kentteki hastanelerde görev yapan hemşirelerle telekonferansla görüştü.

"BU MÜCADELEDE HEMŞİRELERİN EMEĞİ ÇOK FAZLA"

Görüşmede, salgınla mücadelenin sürdüğünü belirten Su, "Bu mücadelede hemşirelerin emeği çok fazla. Salgınla mücadelenin ön saflarında yer alıp gecesini gündüzüne katarak milletimizin ve ülkemizin bu salgını en az hasarla atlatması için yoğun gayret gösteren hemşirelerimizin nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

"MERSİN EN AZ VAKA VE ÖLÜM ORANINA SAHİP BÜYÜKŞEHİR"

Türkiye'nin salgın sürecinde çok hızlı adımlar attığını anlatan Su, şunları kaydetti:"Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımızın çoğunluğu büyük bir titizlikle alınan tedbirlere riayet etti. İki aylık bir sürecin sonunda salgını büyük oranda kontrol altına aldık. Bu süreçte Mersin olarak iyi bir sınav verdik. Sahada ekipman ve malzeme sıkıntısı yaşamadık. Aldığımız tedbirlerle büyükşehirler içinde en az vaka ve ölüm oranına sahibiz. Aynı birlik, beraberlik ve yaklaşımla bu süreci hep birlikte sonuçlandıracağız."

Telekonferans görüşmesinde Su'ya eşlik eden İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını nedeniyle evinden ve ailesinden uzak kalarak büyük fedakarlık gösterdiğini belirtti.