MERSİN Mersin'in saklı güzelliği Sunturas

Mersin'in saklı güzelliği: Sunturas

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinin saklı güzelliği Sunturas (Santa Iras) Şelalesi, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin adresi olmayı sürdürüyor.

Toroslar ilçesine bağlı Çağlarca Mahallesi içinden kaynaklanan ve saniyede 400 metreküp debiyle 40 metrelik bir uçurumdan düşerek Arslanköy'den gelen Efrenk Deresi ile buluşan Sunturas (Santa Iras) Şelalesi, yılın her döneminde doğa severleri ağırlıyor. Doğa tutkunları, gezginler ve meraklı vatandaşların ziyaret ettiği şelale, yoğun ilgi görüyor. Hava sıcaklığının nemle birleşmesi ile yaklaşık 40 dereceyi bulan kentte şelaleye gelen her yaştan vatandaşlar beraberinde getirdikleri cep telefonları ve kameralarla anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelenler, şelalenin gizli kalmışlığının kendilerini bölgeye çektiğini dile getirerek, hayran kaldıklarını söyledi.