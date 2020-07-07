Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü

Merkez Bankası, Türk Lirası (TL) zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranında (nema oranı) 10 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere indirime gitti.

YÜZDE 6'DAN 5'E DÜŞTÜ

Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5 olarak uygulanmaya başlayacak.

BANKALAR İÇİN DE İNDİRİLDİ

Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihindenitibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ilebelirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 7, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 0 şeklindeydi.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.