Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla kredi ve mevduat faizleri yükseldi

Merkez Bankası son Para Politikası Kurulu'nda politika faizini 10.25'te tutarken, sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresi (GLP) faizini yüzde 13,25'ten yüzde 14,75'e yükseltmişti. Bankanın önceki ay faiz artırımı kararı sonrası 'sadeleştirme' adımlarına devam edeceği konuşulurken, piyasalar bu kararla sürpriz yaşamıştı.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE FAİZ YÜZDE 20'YE DAYANDI

Merkez Bankası'nın kararı sonrası mevduat ve kredi faizleri yeniden artışa geçti. Konut kredi faizleri yüzde 15,10'a, ihtiyaç kredi faizleri de 8 baz puan artışla yüzde 19,42'ye yükseldi. Söz konusu haftada, taşıt kredi faizleri ise 25 baz puan düşüşle yüzde 17,70'e indi.

MEVDUAT FAİZLERİ DE YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları sonrasında bankaların uyguladığı faiz oranlarında da yükseliş sürüyor. Merkez Bankası haftalık verilerine göre 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre TL mevduat faizi 12 baz puan yükselişle yüzde 10,96'ya çıkarken, dolar mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 1,29 ve euro mevduat faizi 6 baz puan artışla yüzde 0,60'a yükseldi.

TL mevduat faizi artarken TL ticari kredi faizlerinde ise düşüş yaşandı. Verilere göre TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada bir önceki haftaya göre 139 baz puan azalarak yüzde 13,87'ye indi.