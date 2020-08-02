Merih Demiral, yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma maçıyla sahalara geri döndü

Ocak ayında Roma ile oynanan maçta Juventus kariyerindeki ilk golünü attıktan sonra sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Merih Demiral geri döndü. Milli yıldız, yaklaşık 7 ay aranın ardından Serie A'nın son haftasında oynanan Roma maçıyla formasına kavuştu.

DUA EDEREK MAÇA ÇIKTI

Merih Demiral, maçın ikinci yarısında görev aldı. 51. dakikada Leonardo Bonucci yerine giren Merih Demiral, maç öncesi dua ederek karşılaşmaya başladı.

"SENİ TEKRAR SAHADA GÖRMEK HARİKA"

Juventus Kulübü, Merih'in sahaya çıkmasının ardından, temsilcimizin fotoğrafını paylaştı ve ''Seni tekrar sahada görmek harika!'' notunu düştü. Torino ekibinin taraftarları, paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.