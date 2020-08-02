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Merih Demiral, yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma maçıyla sahalara geri döndü

Ocak ayında Roma ile oynanan maçta sakatlanan milli futbolcumuz Merih Demiral, 7 ay aradan sonra Serie A'nın son haftasında oynanan Roma maçıyla formasına kavuştu.

Merih Demiral, yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma maçıyla sahalara geri döndü
02.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:36

Ocak ayında Roma ile oynanan maçta Juventus kariyerindeki ilk golü attıktan sonra sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Merih Demiral geri döndü. Juventus tesislerine kapanan Milli yıldız, yaklaşık 7 ay aranın ardından Serie A'nın son haftasında oynanan Roma maçıyla formasına kavuştu.

DUA EDEREK MAÇA ÇIKTI

Merih Demiral, maçın ikinci yarısında görev aldı. 51. dakikada Leonardo Bonucci yerine giren Merih Demiral, maç öncesi dua ederek karşılaşmaya başladı.

"SENİ TEKRAR SAHADA GÖRMEK HARİKA"

Juventus Kulübü, Merih'in sahaya çıkmasının ardından, temsilcimizin fotoğrafını paylaştı ve ''Seni tekrar sahada görmek harika!'' notunu düştü. Torino ekibinin taraftarları, paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Merih Demiral, yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma maçıyla sahalara geri döndü
Merih Demiral, yaklaşık 7 ay sonra yine bir Roma maçıyla sahalara geri döndü
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