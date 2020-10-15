Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu

Juventus'ta forma giyen yıldız stoper, 81. dakikada gelişen Sırbistan atağında rakip futbolcunun kafa vuruşunu çizgiden çıkararak gole izin vermedi. Merih Demiral bu kritik müdahalesiyle Milli Takım'ı yenilgiden kurtardı.

Merih, İzlanda'yla oynanan maçta da topu çizgiden çıkarmış ve mutlak golü engellemişti.

BİNLERCE TWEET ATILDI

Bu kurtarış sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan ismi Merih Demiral oldu. Yıldız stoperle ilgili binlerce tweet atıldı.

İşte Merih Demiral'la ilgili yapılan yorumlardan bazıları;